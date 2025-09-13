Генконсульство Испании перестало принимать заявления на визы в Москве

В субботу Генконсульство Испании в Москве перестало принимать заявки на выдачу шенгенских виз для россиян. Об этом говорится в официальном сообщении визового центра BLS.

«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

С чем связана остановка приема заявлений на оформление шенгенской визы, не уточняется. Генконсульство Испании в Москве приостановило работу без объяснения причины.

На данный момент в число наиболее лояльных стран по выдаче визы входят Италия, Франция и Греция.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит 19-й пакет санкций, в который в том числе хотят включить ограничения для россиян по оформлению туристических виз. Евродепутат Фернан Картхайзер подтвердил, что визовые ограничения обсуждаются в Совете ЕС и отметил, что текущая политическая атмосфера в ЕС характеризуется иррациональностью, что повышает риск «глупых и несправедливых решений».

