В последнее время в России набирает популярность «избинг» — аутентичное туристическое предложение отдыха с русской печью, баней и огородом. О его особенностях рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Избинг с одной стороны сочетает в себе экологический и рекреационный туризм, а с другой — историко-культурную составляющую, особенно если изба не новая. Тем более там можно и в баню сходить, и наслаждаться не только природой», — сказал Барзыкин.

При этом в разных регионах этот вид отдыха будет отличаться в зависимости от культурных особенностей. По сути — это еще один вид глэмпинга, то есть комфортного отдыха на свежем воздухе.