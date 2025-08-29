Вице-президент АТОР Мурадян: спрос на словацкие шенгены будет высоким

Российские туристы активно заинтересуются шенгенскими визами от Словакии, однако пока неизвестно, на какой срок их будут выдавать, сообщил РИАМО вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

Ранее консульство Словакии на территории РФ снова начало принимать заявки на выдачу путешественникам туристических виз. До этого Словакия не выдавала туристические визы россиянам. Она прекратила делать это осенью 2022 года.

«С точки зрения окна возможностей для российских граждан получить шенгенскую визу — это всегда позитивный момент, поэтому спрос безусловно будет, потому что он остается стабильно высоким. Мы видим постепенное усложнение или уменьшение количества заявок, которые принимают другие консульства стран Евросоюза, которые выдают визы», — сказал Мурадян.

Он добавил, что при этом сейчас даже теоретически нет смысла предполагать, насколько будет сложный и долгий процесс, потому что, как показывает практика, каждое консульство устанавливает свои правила и выдерживает свои сроки.

«Ну, а самый главный вопрос, на который мы ответим только после первых случаев выдачи виз, — это на какой срок они будут оформляться. Потому что Словакия может выбрать разные схемы: греческую, где выдаются визы строго под даты поездки; итальянскую, где оформляют с запасом, или французскую, где выдают и долгосрочные визы. Пока мы такой информацией не владеем», — отметил вице-президент.

Мурадян уточнил, что по стоимости можно ориентироваться на общепринятую практику: цена такая же, как у всех остальных стран, это стандартный консульский сбор.