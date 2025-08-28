сегодня в 19:04

Словакия снова принимает заявления на получение визы от россиян

Консульство Словакии на территории РФ снова начало принимать заявки на выдачу путешественникам туристических виз. Об этом сказано на сайте визового центра государства в России.

«Словакия в РФ снова принимает заявления на получение визы с целью туризма», — отмечает организация.

Документы выдает компания BLS International. Ее создали в 2005 в индийском Нью-Дели. Организация занимается предоставлением визовых, паспортных услуг. Она представлена в 66 государствах.

До этого Словакия не выдавала туристические визы россиянам. Она прекратила делать это осенью 2022 года.