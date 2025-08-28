Словакия снова принимает заявления на получение визы от россиян
Фото - © Максим Гребешков / Фотобанк Лори
Консульство Словакии на территории РФ снова начало принимать заявки на выдачу путешественникам туристических виз. Об этом сказано на сайте визового центра государства в России.
«Словакия в РФ снова принимает заявления на получение визы с целью туризма», — отмечает организация.
Документы выдает компания BLS International. Ее создали в 2005 в индийском Нью-Дели. Организация занимается предоставлением визовых, паспортных услуг. Она представлена в 66 государствах.
До этого Словакия не выдавала туристические визы россиянам. Она прекратила делать это осенью 2022 года.