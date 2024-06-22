Вице-президент АТОР Кобищанов назвал причину повышения цен на отдых в Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов заявил, что увеличение цен на отдых в Турции связано с подорожанием электроэнергии в стране, пишет РИА Новости .

«Есть несколько стран, которые активно вкладываются в индустрию отдыха. Это очень дальновидно, потому что от десятилетия к десятилетию человечество путешествует все больше. В Эмиратах нет такого комплекса внутренних проблем, как в Турции, и это позволяет им активно развиваться», — пояснил Кобищанов.

По словам вице-президента АТОР, отельная сеть в Турции в настоящее время не может развиваться. Местным бизнесменам невыгодно брать кредиты под 45% и выше, чтобы построить гостиницу, которая не сможет себя окупить. В Эмиратах такой проблемы нет.

Ранее россиянам рассказали, какие предметы гардероба следует взять с собой в отпуск на море. Платье-туника станет идеальным нарядом как для пляжа, так и для городских прогулок.