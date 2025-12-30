Виагра пропадает у россиян в аэропортах Египта

Российские туристы жалуются на воровство в египетских аэропортах. Чаще всего у россиян пропадает из сумок виагра, сообщает URA.RU .

Кражи произошли в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. О них заявили несколько российских туристов.

По словам путешественников, кто-то похитил у них из багажа лекарства. В основном пропали препараты для потенции и от диабета. Россияне считают, что это могли сделать работники аэропорта при досмотре.

Египет является лидером Ближнего Востока по производству различных препаратов. В стране развита фармацевтическая промышленность.

