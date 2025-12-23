Стало известно, за что отельеры Египта недолюбливают некоторых туристов
Отельеры в Египте рассказали, что влияет на их отношение к остановившимся у них туристам. Национальность для них не важна, сообщает «Царьград» со ссылкой на материал «Турпром».
Египетские отельеры обращают внимание на то, как ведут себя путешественники. Также для них важно соблюдение правил гостиницы.
Управляющий одного из отелей в Хургаде заявил, что сотрудники распознают характер путешественника еще в момент заселения. Тем, кто ведет себя вежливо, оказывают весьма достойный уровень сервиса. Иногда им даже делают персональные предложения.
К агрессивным путешественникам египетские отельеры относятся весьма формально. Жители страны любят, когда с ними разговаривают спокойно и дружелюбно.
Также для египетских отельеров важно, чтобы соблюдались правила отеля. Еще гости должны проявлять терпение и благодарность, стараться корректно решать вопросы.
