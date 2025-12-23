Стало известно, за что отельеры Египта недолюбливают некоторых туристов

Отельеры в Египте рассказали, что влияет на их отношение к остановившимся у них туристам. Национальность для них не важна, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал «Турпром».

Египетские отельеры обращают внимание на то, как ведут себя путешественники. Также для них важно соблюдение правил гостиницы.

Управляющий одного из отелей в Хургаде заявил, что сотрудники распознают характер путешественника еще в момент заселения. Тем, кто ведет себя вежливо, оказывают весьма достойный уровень сервиса. Иногда им даже делают персональные предложения.

К агрессивным путешественникам египетские отельеры относятся весьма формально. Жители страны любят, когда с ними разговаривают спокойно и дружелюбно.

Также для египетских отельеров важно, чтобы соблюдались правила отеля. Еще гости должны проявлять терпение и благодарность, стараться корректно решать вопросы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.