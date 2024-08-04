Государственный совет Таиланда представил гражданам проект новых правил, которые позволят легализовать азартные игры и выдавать казино лицензии на период до 30 лет. Общественность может ознакомиться с ним до 18 августа, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В Таиланде хотят легализовать казино, чтобы привлечь еще больше туристов, а также финансирование из-за границы. Почти 90 лет, с 1935 года, любые виды азартных игр, кроме ставок на скачки и национальной лотереи, в стране были под запретом.

Если новые правила примут, то казино в Таиланде могут открыться повсеместно. Они заработают в парках развлечений или конференц-центрах.

Ранее сообщалось, что российские эмигранты массово переезжают из Турции в Таиланд. Причина заключается в увеличении стоимости жизни и трудностях, возникающих при получении вида на жительство.