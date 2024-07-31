Российские релоканты переезжают из Турции в Таиланд из-за роста цен

Travel-эксперт Тариел Гажиенко объяснил, почему российские эмигранты массово переезжают из Турции в Таиланд. По его словам, причина кроется в росте цен и сложностях с получением ВНЖ, сообщает портал «Узнай.ру» .

Гажиенко поделился, что в Турции процессы оформления временного вида на жительство (ВНЖ), известного как икамет, стали значительно более сложными. Большинство людей, которые уже находились в стране, столкнулись с отказами в получении ВНЖ, а вновь прибывшим получить икамет сложнее. В итоге легальный срок проживания в Турции теперь ограничен тремя месяцами.

Еще одной из причин переезда из Турции является рост цен на жилье. Арендовать квартиру стало практически так же затратно, как и в Москве, а в некоторых случаях даже дороже.

«И третий, наверно, самый важный момент, почему именно сейчас стал происходить отток, — это то, что в Турции за последние 1,5-2 года инфляция составила по официальным данным порядка 300%. Это приводит к тому, что цены просто катастрофические», — отметил эксперт.

По словам Гажиенко, в Турции наблюдается значительный рост цен на все — от услуг до одежды и продуктов питания. Например, стоимость килограмма мяса достигает от 1,5 до 2 тыс. рублей, и тенденция к увеличению цен сохраняется.

Специалист также подчеркнул, что россияне все чаще обращают внимание на Таиланд как на альтернативный вариант, поскольку в этой стране цены остаются более устойчивыми и предсказуемыми.