В США уточнили, какие именно визы перестанут выдавать россиянам

Американский телеканал Fox News внес изменения в публикацию о временной остановке выдачи виз для выходцев из 75 государств, в том числе России, уточнив, что ограничения касаются исключительно иммиграционных документов, пишет РИА Новости .

Ранее Fox News, опираясь на внутреннюю документацию дипломатического представительства США, распространил информацию о том, что Госдепартамент США временно прекращает оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, в связи с усилением проверок соискателей.

Указанные меры должны вступить в силу 21 января и не имеют установленного срока действия.

Однако теперь стало известно, что новые правила будут распространяться только на определенный вид визы — иммиграционной. О других визах, в том числе туристических, речи теперь не идет.

