США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

сегодня в 18:54

Государственный департамент США планирует ввести временные ограничения на выдачу виз для граждан 75 стран, включая Россию. Новые правила начнут действовать с 21 января 2026 года, сообщает РИА Новости .

Как следует из внутреннего меморандума ведомства, приостановка начнет действовать с 21 января и будет продолжаться до момента завершения пересмотра и обновления процедур обработки визовых заявлений.

В соответствии с имеющимся документом, сотрудникам консульств дано указание отказывать в выдаче виз, опираясь на действующее правовое поле, до окончания процесса пересмотра критериев отбора и проверки кандидатов.

В списке стран, подпадающих под ограничения, наряду с Россией, значатся, в частности, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

По данным Российского союза туриндустрии, за первые три квартала 2025 года США посетили приблизительно 162 тысячи граждан России, что на 10% превышает аналогичный показатель 2024 года. Теперь, фактически, туристический поток будет остановлен на неизвестный срок.

Начиная с января 2025 года, Государственный департамент аннулировал 85 тысяч виз в рамках реализации политики президента Дональда Трампа, призванной «вернуть Америке безопасность».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.