В российских отелях могут появиться невозвратные тарифы

Предполагается, что туристы смогут выбрать один из видов бронирования номера — возвратный или невозвратный тариф. Последний вариант подразумевает удержание исполнителем уплаченной ему суммы в полном объеме или в части в случае отказа от бронирования или незаселения.

Возможность выбора тарифа будет предоставляться до заключения договора.

По невозвратному бронированию туристы смогут вернуть деньги в особых случаях, которые необходимо будет подтвердить документами. К таким случаям относятся болезнь, а также болезнь или смерть родственника, включенного в бронь, режим ЧС в РФ или в месте расположения отеля, призыв на военную службу по мобилизации.

Проект разработало Минэкономразвития.

Ранее политический обозреватель Андрей Гусий высказал свое мнение по поводу ажиотажа на черноморских курортах. Эксперт заявил, что не понимает, почему люди массово выбирают это направление в июне и июле, ведь есть множество других мест, где туристов значительно меньше.