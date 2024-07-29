Политобозреватель не понял, зачем россияне едут на Черное море

Политический обозреватель Андрей Гусий высказал свое мнение по поводу ажиотажа на черноморских курортах. Эксперт заявил, что не понимает, почему люди массово выбирают это направление в июне и июле, ведь есть множество других мест, где туристов значительно меньше, сообщает «ФедералПресс» .

«Каждый год, глядя на видео и фотографии с побережья Черного моря, я невольно задаю себе один и тот же вопрос: а зачем едут в определенные города в июне и июле? Сказать, что в это время дешевле, нет. Уже давно ценник по всему лету плюс-минус одинаковый. А вот минусов у этой истории значительно больше», — отметил эксперт.

По его словам, в это время на курортах царит 40-градусная жара, которая не только вредит здоровью, но и влечет за собой рост заболеваний, например, ротавируса. Кроме того, специалист отметил предельную загруженность на пляжах и в гостиницах.

Андрей Гусий рассказал, что в нескольких километрах от Сочи также есть курортные города — людей там намного меньше, а условия лучше. Например, эксперт порекомендовал отдыхающим бухту Инал.

По мнению специалиста, проблема связана с тем, что малые города и новые туристические зоны не популяризируются среди населения. Также Гусий считает, что на людей повлияло советское прошлое. Летний отдых для русских туристов зачастую включает поездки в многолюдные места, где под палящим солнцем они проводят целую неделю, хотя после таких отпусков порой требуется лечение, убежден эксперт.

«В целом, не понимаю людей, у которых есть выбор места и времени отдыха, но они упорно едут именно в июле туда, где загорать из-за количества людей можно только стоя», — подчеркнул Гусий.

Политобозреватель порекомендовал туристам обращать внимание на местных жителей. Например, жители Краснодарского края отлично знают список мест, где мало людей, чистая вода и бюджетный отдых. Можно пообщаться в чатах или группах крымчан или краснодарцев, чтобы узнать, где они отдыхают.

Слушать туроператоров не всегда рационально, заверил Гусий, ведь их основная задача — продать тур или номера.