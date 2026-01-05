В России рекомендовали приостановить продажу туров в Венесуэлу

Минэкономразвития выпустило рекомендации российским туристам и туроператорам из-за ситуации в Венесуэле, сообщается на сайте министерства.

Так, россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Венесуэлу для отдыха без крайней необходимости. Путешественникам, которые уже находятся в стране, следует проявлять повышенную осторожность, следить за официальной информацией от местных властей и диппредставительств РФ, неукоснительно следовать их указаниям.

Отечественным туроператорам и турагентам рекомендовали на время остановить продвижение и реализацию турпродуктов, отдельных услуг в республике, пока там не нормализуется ситуация.

Также туроператоры должны обязательно информировать россиян, заключивших и/или планирующих заключить договоры о поездке в эту страну, о текущей ситуации в ней, порядке изменения или расторжения документа по статье 14 закона № 132-ФЗ.

2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией.

В стране сейчас управляет и. о. президента Дельси Родригес.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.