В Прибалтику нельзя: Италия запретила россиянам с шенгеном посещать 7 стран ЕС

Италия ввела запрет для россиян с шенгенской визой на посещение 7 государств ЕС

Италия ввела запрет для россиян с шенгенской визой на посещение семи европейских государств. В загранпаспорте граждан делают необычную пометку, сообщает SHOT .

Она ограничивает посещение таких государств ЕС, как Дания, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Исландия и Эстония. В них не получится въехать даже с целью транзита.

По словам путешественников, при передвижении между государствами ЕС на поезде ходят контролеры. Они проверяют визы у пассажиров. Если россиянин захочет полететь в запрещенные государства, то система в аэропортах не даст ему это сделать.

При этом ограничения для путешественников из РФ вводят на посещение разных государств. Так, некоторым не запрещают посещать Прибалтику.

