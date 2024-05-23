В Подмосковье состоятся выступления команды мотофристайла FMX13

Этим летом в пяти городах Московской области состоятся выступления команды мотофристайла FMX13, которая продемонстрирует гостям экстремальные трюки в исполнении профессиональных спортсменов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

Выступления пройдут 2 июня в Зарайске, 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде. Продолжительность шоу — 1 час. В программе мотофристайла: трюки на багги, небольшом легком автомобиле высокой проходимости; стант — захватывающие трюки на мотоцикле. Спортсмены исполнят на мотоциклах трюки высокой сложности, выполнят прыжки с трамплина с элементами акробатических номеров, пируэты в воздухе с мотоциклами наперевес.

Команда мотофристайла FMX13 основана в 2007 году Алексеем Колесниковым, самым титулованным фристайл мотокросс райдером России, участником самого крупного в мире турнира по фристайл мотокроссу RedBull XFighters, победителем этапов чемпионатов Европы и Мира по этому виду спорта, чемпионом России. Алексей Колесников родился в Коломне и является основоположником фристайл мотокросса в нашей стране.

Более подробная информация размещена на туристическом портале Московской области.

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