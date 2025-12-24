В Нижегородской области в начале 2026 года ожидается высокий спрос на туризм

Повышенный интерес к внутреннему туризму подтолкнул организации в регионах Поволжья к активному расширению сети отелей и туристической инфраструктуры в период с сентября по декабрь 2025 года. Такие данные содержатся в докладе Центробанка РФ «Региональная экономика: комментарии ГУ», сообщает ИА «Время Н» .

Многие компании прогнозируют дальнейший рост востребованности их услуг в начале 2026 года. В связи с этим они продолжают инвестировать в развитие новых проектов. Например, в Нижегородской области крупный инвестор анонсировал планы по возведению двух гостиничных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию через 2–3 года.

Примечательно, что в Нижегородской области темпы роста туристического потока даже превзошли показатели летнего периода.

В то же время некоторые компании отмечали снижение потребительского спроса, что может объясняться растущей популярностью самостоятельного планирования путешествий. Вероятно, повлияло и сохранение тенденции к сбережениям у населения на фоне замедления роста доходов.

