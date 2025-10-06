В МВД опровергли информацию о дефектах в загранпаспортах россиян

сегодня в 18:27

Ирина Волк: в МВД не поступало жалоб о технических ошибках в загранпаспортах

Информация о якобы дефектах, которые были обнаружены в загранпаспортах россиян и послужили причиной для отказа в пересечении границы, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале .

Она напомнила, что, согласно закону, существует список оснований для признания паспорта недействительным и его изъятия. При этом «техническая ошибка» таким основанием не является.

«В текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам», — подчеркнула Волк.

Она также рекомендовала россиянам при получении загранпаспорта быть внимательными. Необходимо тщательно проверять документ на ошибки.

Ранее в Сети появилась информация, что в сентябре многие российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой при выезде за границу. Погранслужба не пропустила путешественников, чьи загранпаспорта содержали технический брак печати.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.