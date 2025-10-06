Россияне лишились отдыха за границей из-за дефектных загранпаспортов

В сентябре многие российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой при выезде за границу. Погранслужба не пропустила путешественников, чьи загранпаспорта содержали технический брак печати, сообщает SHOT .

В дефектных документах, преимущественно пятилетних загранпаспортах, текст оказался смещен и накладывался на важные графы — «пол», «гражданство» и «дата выдачи». Пограничники классифицировали такие паспорта как недействительные из-за затрудненного чтения информации.

Некоторые туроператоры заранее видели проблему и советовали клиентам заменить документы, однако десятки россиян все же решили рискнуть и в итоге потеряли оплаченные путевки. Среди направлений, куда не удалось попасть туристам с бракованными паспортами, оказались популярные курорты Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Таиланда.

Некоторых туристов все-таки пропустили за границу, но тогда они столкнулись с проблемами уже после въезда в страну. Персонал отелей не всегда мог корректно считать информацию при сканировании документов. В таких ситуациях гостей просили самостоятельно заполнить необходимые формы, чтобы избежать ошибок в данных.

