В Карелии вводят налог на туристов
Средства от туристического налога в Карелии потратят на решение экопроблем
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Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале заявил, что в республике вводится туристический налог. Часть от вырученных средств направят на борьбу с экологическими проблемами, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
По словам Парфенчикова, новая мера станет одним из этапов реализации программы экологического развития Карелии до 2030 года.
В регионе также планируют создать лесную плантацию карельской березы, а первую посадку выполнить в 2024 году. Также власти хотят расчистить реки Неглинка и Лососинка.
Первый туристический сбор в Карелии будет введен в городе Сортавала.
Между тем «Альянс туристических агентств» заявлял, что Крым лидирует по темпам роста турпотока среди российских регионов.