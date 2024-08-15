В Карелии вводят налог на туристов

сегодня в 10:57

Средства от туристического налога в Карелии потратят на решение экопроблем

Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале заявил, что в республике вводится туристический налог. Часть от вырученных средств направят на борьбу с экологическими проблемами, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По словам Парфенчикова, новая мера станет одним из этапов реализации программы экологического развития Карелии до 2030 года.

В регионе также планируют создать лесную плантацию карельской березы, а первую посадку выполнить в 2024 году. Также власти хотят расчистить реки Неглинка и Лососинка.

Первый туристический сбор в Карелии будет введен в городе Сортавала.

Между тем «Альянс туристических агентств» заявлял, что Крым лидирует по темпам роста турпотока среди российских регионов.