В Калининграде восстанавливают уникальный старинный замок

сегодня в 19:15

Для туристов откроют внутренние помещения замка в Калининградской области

Директор по развитию замка Прейсиш-Эйлау в городе Багратионовске Калининградской области Инна Карпова заявила, что на историческом объекте продолжаются работы, совсем скоро туристы смогут посещать его внутренние помещения, сообщает «Бриф24» .

Уже в начале сентября состоялись дебютные экскурсии, позволяющие взглянуть на форбург (передовое укрепление, выступающая вперед часть замка - ред.) изнутри. До этого момента посетители могли осматривать его исключительно с внешней стороны.

Теперь у путешественников появилась возможность посетить первый этаж старинного строения и деревню хоббитов, расположившуюся за защитными стенами исторического ансамбля. Это миниатюрные жилища, выполненные в волшебной манере.

В осенний период экскурсии будут организованы по пятницам, субботам и воскресеньям.

