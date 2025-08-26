Калининград, Новороссийск и Ярославль возглавили рейтинг городов

Согласно масштабному исследованию, проведённому Финансовым университетом при правительстве РФ, россияне наиболее охотно переехали бы в Калининград, Новороссийск или Ярославль, сообщает РИА Новости .

Эти города возглавили рейтинг миграционной привлекательности, составленный доктором политических наук Павлом Селезнёвым.

Исследование, в котором приняли участие почти 12 тысяч человек, выявило, что за качеством жизни граждане готовы «голосовать ногами», выбирая для переезда места с высокими доходами, доступным жильём, качественной медициной и хорошей экологией. В первую десятку также вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск.

Примечательно, что Москва в этом рейтинге заняла лишь 11-е место. Как поясняется в исследовании, несмотря на большой поток желающих купить столичную недвижимость или поселиться там, существует и значительный обратный отток мигрантов. Многие из тех, кто приехал в Москву на заработки, в конечном счёте не планируют оставаться там на постоянное жительство и рассматривают варианты переезда в другие российские города.

Аутсайдерами списка, куда граждане переезжать меньше всего хотят, стали Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк.