В Истре выбрали «Сырного чемпиона России 2024»

Накануне в рамках ежегодного сырного фестиваля в деревне Дубровское округа Истра состоялся первый «Сырный Чемпионат России». Об участниках и победителях соревнования рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области.

В мероприятии приняли участие лучшие производители сыров из разных уголков России. Продукция всех участников получила высокую оценку от ведущих экспертов сыроделия из России, Белоруссии, Швейцарии, Германии и Франции.

Для участия в соревнованиях на звание лучшего сыра России было представлено около 150 образцов от 50 фермерских хозяйств и сыроварен. Продукция оценивалась в 6 конкурсных категориях: от свежих и молодых сыров до авторских оригинальных, сыров с мытой корочкой, с голубой и белой плесенью, а также сыров с добавками. Все образцы были закодированы, дегустация проводилась индивидуально и анонимно. Это позволило экспертам объективно оценить качество сыров по таким критериям, как вкус, аромат, текстура и внешний вид.

Победителем «Сырного Чемпионата России 2024» стал сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй».

В трех категориях из шести Золотая медаль не была присуждена, так как ни один из участников не набрал необходимое количество баллов, в соответствии с регламентом чемпионата.

В категории «Молодые сыры» первое место получил сыр страчателла от ООО «Горизонт». Второе место — буратта от «Фермы +». Третье — брынза из коровьего молока компании «ВСЕЛУГ».

В категории «Полутвердые и твердые сыры» Золото взял сыр кипиа из коровьего молока производителя «Ламбат». Сыр полутвердый тильзитер от «Шуйского подворья» стал обладателем Серебряной медали. Бронзу получил швейцарский сыр компании «Ферма +».

Победителем в категории «Сыры с мытой корочкой» стал реблошон от компании «Сырный край». Грюйер от «ООО Горизонт» получил Серебряную медаль, а реблошон от «Южной сыроваренной компании» занял третье место.

В категории «Сыры с голубой и белой плесенью» Серебро получил бри с трюфелем производителя «Южная сыроваренная компания», а Бронзу — горгонзола от «Булатов SYRЪ».

В категории «Выдержанные сыры» Серебряным призером выбрали чеддер из козьего молока от компании «Ламбат». Бронзовую медаль получил сыр манчего из овечьего молока «Крафтовой сыроварни RACCONTO».

Среди сыров с вкусовыми наполнителями Серебро взял манчего овечий полутвердый молодой с трюфелем эко-фермы «Фризетта», а Бронзу — качотта фреско козий трюфель компании «ВСЕЛУГ».

Организаторы «Сырного чемпионата» планируют сделать мероприятие ежегодным и надеются, что оно будет способствовать обмену опытом и установлению дружеских контактов между сыроварами страны, а также развитию сырной индустрии в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что фестиваль проходит накануне 10-летия продовольственного эмбарго. За это время регион значительно продвинулся в производстве собственной продукции и заменил многие товары из-за границы.

«Каждый 5-й килограмм сыра в России производят в Подмосковье. Сейчас мы первые в стране по сыру», — сказал Воробьев.