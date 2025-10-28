В Химках прошел фестиваль туризма

В Химкинском лесопарке провели настоящий праздник туризма. Для гостей подготовили мастер-классы, показательные выступления спасателей и тематические лекции. Яркой частью программы стали соревнования по военному турмногоборью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены при помощи веревок, карабина и деревьев перебирались через ров, работали с противогазом, а также стреляли из пневматической винтовки. Старшие участники соревнований показали свое мастерство в управление лодками и разведении костров. Все задания выполняли на время. Химки представили команды цента дополнительного образования «Дикие тропы». В соревнованиях участвовали около 60 спортсменов.

Военное турмногоборье — молодая дисциплина, которая объединяет все виды туризма, начальную военную подготовку и навыки оказания первой помощи. Соревнования развернулись в химкинском лесопарке. Эта местность была выбрана не случайно — когда-то здесь проходила линия обороны Москвы.

«Среди защитников Родины были герои, которые защищали Эльбрус, Мурманск, — это то же самое военное туристическое многоборье. Очень отрадна эта историческая связь. Поэтому эта площадка пропитана идеологической историей. Нашу инициативу по развитию детского военного турмногоборья поддерживает Федерация спортивного туризма и Русское географическое общество», — поделился руководитель центра дополнительного образования из Химок «Дикие тропы» Артем Рябухин.

На празднике также был разбит палаточный экспедиционный лагерь. Здесь участники фестиваля познакомились с жизнью настоящих путешественников, узнали, как устроен базовый лагерь научной экспедиции.

Для любознательных посетителей провели увлекательную лекцию о туризме, приключениях и подготовке к экспедициям. Каждый желающий принял участие в мастер-классах по оказанию первой медпомощи.

Фестиваль туризма стал настоящим праздником для любителей активного отдыха. Мероприятие объединило профессиональных спортсменов и любителей из Химок, Москвы и городов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.