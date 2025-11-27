В Егорьевске прошел информационный тур для представителей турагентств

Министерство культуры и туризма Московской области в 2025 году проводит информационные туры. В рамках проекта представители блогосферы культуры и туризма посещают города Подмосковья, знакомятся с достопримечательностями, новинками, локальными историями. Поездки делятся на групповые — для представителей турагентств и туроператоров, и индивидуальные — для блогеров культуры и туризма с аудиторией более 20 тыс. подписчиков. Всего на 2025 год запланировано 14 инфотуров по региону. Об этом сообщает пресс-служба администрации Егорьевска.

27 ноября одной из локаций инфотура стал Егорьевск. Округу есть чем удивить — здесь встретили гостей экскурсией по художественному и обновленному историческому отделам музея, прогулкой по городу и посещением кондитерской фабрики «Победа».

«Это город будущего!» — отзываются гости после экскурсии по отделу истории.

Действительно, здесь много «живых» экспонатов, которые создают интерактив, интересный как детям, так и взрослым. Поймать рыбу, которая водится в подмосковных озерах, познакомиться с жителями древней Мещеры, пролететь над Егорьевском, выпить чай с отцом города и его семьей, отправить историческую открытку — все это можно сделать в одном только отделе музея.

Художественный отдел не менее интересен — не только интерактивными новшествами, но и богатой коллекцией диковин, собранных со всего света, а также наивной живописью и уникальным оформлением залов — парадным и праздничным, в которых есть место и сохранению исторических ценностей, и проведению литературно-музыкальных вечеров, балов и других торжественных мероприятий.

Представители туристических агентств увидели и достопримечательности города — Хлудовскую ткацкую мануфактуру с ее необычной архитектурой, городские храмы, площади, улицы и улочки, так или иначе ценны историей, которую они несут. Сотрудники музея Константин Братчиков, Любовь Терпиловская, Василий Сумин и другие рассказали гостям о том, как рос и развивался город, и показалось очевидным включить Егорьевск в число маршрутов туристов.

«Мы находимся далековато, лес кругом, сложные логистические пути… Но при этом мы живем необычной жизнью. И вот этот уникальный аромат и еще приправленный сервисом, приправленный уникальными экспозициями нашего егорьевского художественного и исторического отделов создают как раз тот самый «ВАУ-эффект», про который все говорят. На базе чего формируется та самая экономика впечатлений. То есть мы создаем впечатления. Мы это умеем», — говорит Константин Братчиков.

Такие мероприятия проводят регулярно для продвижения и популяризации туристского потенциала Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.