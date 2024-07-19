В Астраханской области на 200% увеличилось число туристов

В 2023 году Астраханскую область посетили более 1,3 млн туристов. По сравнению с 2022 годом турпоток вырос на 200%, пишет «Бриф24» .

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин отметил, что в регионе работают более 200 баз отдыха и почти 150 гостиниц. По его словам, показатели посещаемости региона в рамках первого полугодия 2024 года обсуждали на совещании по теме туристического сезона.

«Количество гостей Астраханской области стремительно растет. Это радует, ведь в туристической отрасли работают десятки тысяч астраханцев, в том числе жители наших сел. Но, с другой стороны, это большая нагрузка на инфраструктуру региона и, в первую очередь, на экологию Волги», — рассказал Бабушкин.

Ранее на Лебединое озеро в Астрахани спустили деревянный островок, чтобы на нем загорали черепахи. Сам островок тоже был в форме черепахи.