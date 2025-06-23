В 2025 году россияне получат безвизовый въезд Мьянму, Иорданию и Бахрейн

В 2025 году Россия может упростить въезд для своих граждан в три страны — Мьянму, Иорданию и Бахрейн. Однако, как пояснил эксперт по туризму Николай Мельник, эти изменения вряд ли спровоцируют всплеск туристического интереса, сообщает АБН24 .

Иордания

Хотя Акаба раньше привлекала российских туристов, сейчас ситуация изменилась. Прямые чартеры отменены, а добраться можно лишь через Египет и Израиль, что осложняется напряженной обстановкой в регионе. «Иордания сейчас скорее деловое или транзитное направление, чем туристическое», — отметил Мельник. Кроме того, виза по прибытии ранее стоила около $50, а в Акабе и вовсе была бесплатной, так что отмена виз — скорее формальность.

Бахрейн

Здесь визу тоже можно получить по прилете на 30 дней, но страна интересна в основном как пересадочный узел. «Для пляжного отдыха или экскурсий Бахрейн проигрывает другим странам Ближнего Востока. Безвиз — приятный бонус, но не прорыв», — добавил эксперт.

Мьянма

Экзотика и малоизученность могли бы сделать её привлекательной, но слабая инфраструктура и отсутствие рекламы в турпакетах снижают шансы. «Добираться придется через Таиланд, а нестабильная политика и отсутствие чартеров из России отпугнут массового туриста», — пояснил специалист.

Таким образом, отмена виз с этими странами — скорее дипломатический жест, чем стимул для туризма. Без прямых рейсов, турпрограмм и стабильной обстановки послабления в визовом режиме не станут решающим фактором.