Увидели цены и поехали: почему Европа вызвала ажиотаж у российских туристов

Эксперт Мкртчян: благодаря дешевым перелетам в Европу можно поехать за 9 тыс руб

Вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян объяснил ажиотажный спрос на поездки в Европу у россиян появлением дешевых авиабилетов через Армению и Грузию.

По словам эксперта, в России наблюдается резкий рост числа выданных шенгенских виз — на 25%.

Вместо дорогого перелета через Турцию появились дешевые авиабилеты через Ереван, Тбилиси или Кутаиси, так что в Европу можно полететь за 9 тыс. рублей.

«Люди увидели такие цены, поэтому быстренько и поехали», — отметил Мкртчян в эфире радио Sputnik.

Ранее перелет из Москвы через Стамбул в Париж или Венецию стоил порядка 100 тыс. рублей на человека, а для семьи из трех человек дорога в шенгенскую зону обходилась в 300 тыс. рублей, указал он.