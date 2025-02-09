У россиян возникли проблемы на отдыхе в Турции из-за блокировки банковских карт

Туристы из РФ, приехавшие в Турцию, сталкиваются с проблемами во время отдыха. Поскольку российские банковские карты заблокированы за рубежом, ими нельзя расплатиться, рассказал генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик. Об этом сообщает РИА Новости .

Поэтому большинство путешественников из РФ приобретают пакетные туры на родине в рублях. В страну они приезжают с наличными деньгами.

Ситуация вокруг платежных систем, которые работают на территории Турции, периодически меняется. Актуальные данные о том, принимают ли российские банковские карты в банкоматах, рекомендуется узнавать у оператора перед поездкой.

Соединенные Штаты 21 ноября ввели санкции в отношении Газпромбанка и связанных с ним компаний. После этого выпущенные финансовым учреждением карты UnionPay перестали функционировать в Турции и других странах.

Ранее США разрешили Турции платить за российское «голубое топливо» через Газпромбанк, который попал под американские санкции.