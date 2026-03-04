Туры из Нижнего Новгорода в Азию подорожали из-за конфликта на Ближнем Востоке

Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к росту цен на зарубежные туры и отменам рейсов. Направления в Азию подорожали почти вдвое, сообщает newsnn.ru .

Власти ОАЭ временно закрыли воздушное пространство на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. По данным АТОР, в стране находятся около 20 тыс. российских туристов, чьи рейсы отменили или перенесли. Их планируют вывозить регулярными рейсами в обход опасных зон.

Туроператоры предлагают альтернативные направления, однако выбор ограничен. В начале весны направлений с теплым климатом немного, а места на ближайшие рейсы быстро заканчиваются. На этом фоне туры в Азию подорожали почти вдвое.

Директор турагентства «Москва-тур НН» Евгений Пронин сообщил, что летняя Турция пока удерживает позиции, хотя по сравнению с прошлым годом цены выросли. По его словам, серьезной проблемой стала недоступность ряда перелетов, которые раньше выполнялись через пересадочный хаб в Дубае.

«23 февраля рейс из Сочи в Нижний Новгород улетел с задержкой почти в 1,5 дня. Тем не менее, Россия будет продаваться», — отметил эксперт.

