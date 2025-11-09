Турпоток из России в Китай вырос до максимума с 2012 года

Россияне стали гораздо чаще выбирать Китай для путешествий. Количество поездок граждан РФ в Поднебесную достигло максимума за 13 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕМИСС.

В июле–сентябре текущего года россияне отправились в Китай с туристическими целями 383 тыс. раз. Это на 13% больше, чем во II квартале года, а также на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Такое количество поездок в Поднебесную стало максимальным за 13 лет. В последний раз больше было только в III квартале 2012 года — тогда Китай навестили 407,6 тыс. россиян.

По мнению экспертов, одной из причин возросшей популярности поездок в Китай может являться введение Пекином пробного безвизового режима для россиян с 15 сентября. На этом фоне спрос на авиабилеты и бронирование отелей в Поднебесной вырос почти в два раза.

