Туроператоры призвали ведомства Турции усилить контроль после ЧП с туристами

Координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар рассказал, что инциденты с отдыхающими на море в Турции в 2025 году слали происходить чаще, туроператоры предложили министерству культуры и туризма и МВД страны разработать новые правила, которые будут регулировать морской трафик. Об этом сообщает РИА Новости .

Россиянка 25 сентября в Кемере пошла купаться в море и заплыла за буйки. В это же время в данном районе курсировал парасейлинговый катер, предлагавший туристам покататься с парашютом над морем. Капитан на большой скорости налетел на плавающую туристку. Спасти ее не удалось. Также 23 сентября автобус с туристами, ехавшими из аэропорта в гостиницы, столкнулся с маршруткой в Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, в том числе и россияне.

«К сожалению, в курортных регионах большинство аварий происходит по вине неопытных водителей. Есть и те, в которых участвуют профессиональные водители, но уже из-за их невнимательности», — отметил Санджар.

Он добавил, что правила работы есть, но их не соблюдают. Так, водители автобусов устают, так как их заставляют работать больше 8 часов, нет необходимой проверки техсостояния автобусов.

«Что касается моря, то особого контроля там нет», — подчеркнул специалист.

По его словам, в текущем году в стране произошло три-четыре крупных аварии на море, поэтому нужно вводить регулирование, касающееся частных судов. На данный момент такого документа нет, поэтому количество ЧП увеличивается

Как уточнил Санджар, он направил в министерство культуры и туризма и в МВД соответствующий документ по вопросу о контроле за морским трафиком. Скорее всего в течение нескольких месяцев придет ответ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.