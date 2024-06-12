Туроператоры объяснили «лавинообразный» рост изъятия паспортов у россиян на границе

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что в мае и июне зафиксирован большой объем обращений российских туристов, которые обнаруживают в своих паспортах несоответствия, сообщает РБК .

«Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне. Так, в последней декаде мая мы увидели, что общее количество обращений только среди организованных туристов стало резко возрастать. Было более 120 таких обращений через турагентов к туроператорам», — сказал Горин.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян охарактеризовал характер данной проблемы как «лавинообразный».

Россияне не могут выехать за границу из-за несовпадение в написании имени, фамилии или отчества, опечатки в названиях городов и регионов, которые указаны как место рождения, ошибки в датах. Наиболее часто ошибки встречаются в паспортах старого образца.

Пятилетние паспорта без биометрии активно выдавались гражданам в 2022 и 2023 годах. Это связано с дефицитом микрочипов, который был связан с антироссийскими санкциями.

Заместитель гендиректора турагентства «Колумб» Галла Николаева рассказала, что путешественникам необходимо удостовериться, чтобы имя, фамилия и отчество, написанные в загранпаспорте кириллицей, совпадали с написанием во внутреннем паспорте. Самыми распространенными проблемами наблюдаются с именами, где есть буквы «е» и «ё», «и» и «й».

Также туроператоры советуют сверить в загранпаспорте и паспорте гражданина РФ совпадение дат рождения, пола и внимательно смотреть на населенные пункты. Кроме того, следует проверить все записи на основной странице на наличие орфографических и топографических ошибок.

Ранее МИД РФ дал рекомендации россиянам с ошибками в загранпаспортах. Гражданам РФ следует обратиться в полномочный орган, где в переоформленном загранпаспорте будет корректно указано имя.