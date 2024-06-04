МИД дал рекомендации россиянам с ошибками в загранпаспортах

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам заранее устранить разночтения имен в загранпаспортах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы, сообщает Telegram-канал консульского департамента дипломатического ведомства.

В последнее время в СМИ появляется информация о случаях признания недействительными загранпаспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё».

«Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы РФ», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что гражданам РФ следует обратиться в полномочный орган, где в переоформленном загранпаспорте будет корректно указано имя.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что российские загранпаспорта с неточностями могут стать причиной отмены поездки, так как документы заберут пограничники. В ближайшем будущем загранпаспорта будут контролировать еще внимательнее.