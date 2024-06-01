Российский загранпаспорт могут отобрать из-за буквы «е»

Загранпаспорта с неточностями могут стать причиной отмены поездки

Российские загранпаспорта с неточностями могут стать причиной отмены поездки, их заберут пограничники сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«У россиян могут все чаще отбирать паспорта на границе. Буква „ё“ в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями…все чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на границе», — говорится в сообщении.

Были случаи, когда погранслужбу не устраивала путаница между Екатеринбургом и Свердловском.

По мнению АТОР, загранпаспорта будут контролировать еще внимательнее в ближайшем будущем.