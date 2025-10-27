Туристы в Финляндии нарушают границу, чтобы посмотреть на Россию через забор

Забор на границе Финляндии и РФ привлек интерес туристов из Европы

Новой достопримечательностью у путешественников оказалось ограждение на восточной границе Финляндии. На фоне этого погранслужба страны заметила увеличение количества небольших нарушений границы, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на материал Yle.

По данным пограничной службы Юго-Восточной Финляндии, летом 2025 года зафиксировали примерно 50 небольших нарушений границы. Это оказалось на треть больше, чем летом 2024 года.

Такие нарушения нередко допускают зарубежные туристы. Они отдыхают в Финляндии и хотят увидеть Россию через забор.

Европейские путешественники нарушали госграницу преимущественно из-за неосмотрительности или поскольку не знали о правилах пребывания в пограничной зоне. Одна из причин — в навигаторах не отмечается, что человек находится там.

Пребывать в пограничной зоне без особого разрешения нельзя. За это туристов могут оштрафовать.

