Туристы потратили рекордные 80,7 млрд рублей на путешествия по России в новогодние праздники

В праздничные дни — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года — россияне совершили 11,8 млн поездок по стране. Это на 9,1% больше, чем в прошлогодние новогодние праздники, говорится в исследовании СберАналитики.

На топ-10 регионов пришлось 64,4% туристических поездок. Самыми популярными направлениями стали Москва (19% поездок), Московская область (18,9%), Санкт-Петербург (7,8%), Ленинградская область (6,4%), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (2%), Владимирская (1,9%), Свердловская (1,9%), Нижегородская (1,4%) и Тульская (1,4%) области.

Из перечисленных регионов наиболее позитивная динамика по количеству туристических поездок — в Татарстане (+19,7% к прошлым новогодним праздникам), Санкт-Петербурге (+15,1%) и Свердловской области (+14%).

Средняя продолжительность новогодних путешествий выросла с трех до четырех дней. Также изменилось соотношение туристов и экскурсантов (тех, кто находился в другом регионе менее суток): если в прошлом году их было примерно поровну, то в эти праздники туристы составили 58,7% всего потока, а экскурсанты — 41,3%.

На долю молодежи 20–34 лет пришлось 28,1% всех туристов, а на россиян старше 60 лет — 11,2%.

54,6% путешественников — женщины, 45,4% — мужчины. При этом 51,1% всех трат совершили мужчины. Регионами с самой большой долей женщин в структуре путешественников оказались Санкт-Петербург (59,7%), Калининградская область (59%) и Москва (57,3%).

«Общие траты российских туристов, по данным СберАналитики, в новогодних поездках по стране составили 80,7 млрд рублей. Это на 25,3% больше, чем за тот же период год назад. При этом 79% расходов были оплачены картой, 13,6% — наличными, 7,4% — переводами. Устойчивый объем потребительских расходов в поездках, подкрепленный привычными и современными способами оплаты, отражает сформировавшийся и надежный спрос, который становится фундаментом для развития внутреннего туристического рынка», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Больше всего денег во время турпоездок россияне расходовали в продовольственных магазинах (26,9%). Значимую долю также заняли траты на общепит (15,9%), непродовольственные магазины (14,7%) и личный транспорт (8,1%).

Самый высокий средний чек пришелся на отели и гостиницы — 6678 рублей. На втором месте — непродовольственные магазины (2901 рубль), на третьем — услуги (2442 рубля).

Исследование СберАналитики проводилось с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года по всей России с помощью аналитической панели «Туризм». Данные основаны на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать разные рынки с учетом их отраслевых и региональных особенностей.