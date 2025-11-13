Туристы грустят: в Таиланде ввели строгие ограничения на алкоголь

Власти Таиланда значительно ужесточили правила продажи спиртных напитков в стране. Нововведение распространяется не только на туристов, но и на местных жителей, сообщает «Абзац» .

Теперь купить алкогольную продукцию можно лишь с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 00:00.

В случае нарушения сотрудники полиции назначат штраф в размере 300 долларов или 24 тыс. рублей. При этом наказание предусмотрено, если человек гуляет по улице с бутылкой крепкого алкоголя вне разрешенного времени.

Ранее юрист-международник рассказал, что российские туристы теперь могут рассчитывать лишь на одноразовые визы в ЕС. Новые правила Брюсселя четко разделили, кому можно выдавать долгосрочные визы, а кому — одноразовые.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.