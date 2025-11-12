Пострадают туристы: как будут работать новые правила въезда в ЕС для россиян

Эксперт: туристы из РФ теперь могут рассчитывать лишь на одноразовые визы в ЕС

Новые правила Евросоюза предусматривают разделение по выдаче многократной и однократной визы. Нововведения регламентированы указом ЕС от 6 ноября 2025 года, сообщил РИАМО экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов.

«Для туристических поездок выдается однократная виза, а для благонадежных граждан РФ или состоящих в трудовых отношениях, связанных с деятельностью на территории ЕС, предусмотрена виза для многократного посещения или по семейным обстоятельствам», — заявил эксперт.

По его словам, сокращение поездок россиян в Европу будет зависит от многих факторов. Во-первых, повлияет курс валюты. Во-вторых, будут смотреть, нарушился ли визовый режим. В-третьих, связана ли деятельность с туристическими, профессиональными или семейными поездками. В этом смысле наиболее болезненной станет выдача виз для турпоездок из-за проверок ЕС на благонадежность наших сограждан.

«Визовый режим может быть ужесточен. Однако нормы международного права прямо запрещают налагать запреты на свободу передвижения человека. Отдых граждан РФ в ЕС занимает значимое место, но нужно быть готовым к тому, что сроки проверки и выдачи шенгенской визы будут увеличены, также возможен отказ в выдаче визы», — добавил Семенов.

Новые правила ЕС четко разделили, кому можно выдавать долгосрочные визы, а кому — одноразовые, отметил эксперт.

«Одноразовые визы получат туристы. Многократную визу получат диссиденты, независимые журналисты, моряки, работники логистики, члены семей граждан ЕС. В остальных случаях ЕС предусматривает выдачу одноразовых виз с учетом проверки на благонадежность. Новые правила ЕС не поясняют, кто относится к категории благонадежных граждан», — заявил Семенов.

Он предположил, что в категорию неблагонадежных могут попасть граждане РФ, которые когда-либо работали в государственных учреждениях. Новые правила ЕС, с одной стороны, предусматривают конкретный перечень, кто считается благонадежным (например, члены семьи гражданина ЕС), а с другой стороны, они размыты и не дают однозначного ответа, кто является благонадежным, а кто — нет.

