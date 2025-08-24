Туристов из РФ экстренно расселяют по гостиницам из-за шторма на острове Хайнань

Российские туристы, застрявшие на острове Хайнань из-за непогоды, получают временное жилье в местных гостиницах. Об этом сообщили в генконсульстве России в Гуанчжоу, пишет РИА Новости .

По словам вице-консула Ивана Рымаря, для информирования россиян о складывающейся ситуации организовали взаимодействие между МИД и Минэкономразвития.

На данный момент отменен рейс, следовавший из Саньи в Санкт-Петербург. Дипломат добавил, что вечером 24 августа и в ночное время ожидаются еще три рейса в Россию, которые, скорее всего, также будут отложены или перенесены из-за штормовых условий.

24 августа тропический шторм «Кадзики» обрушился на китайский остров Хайнань. Из-за непогоды местные власти в срочном порядке эвакуировали 20 тысяч человек.

Это не первый случай, когда российские туристы застревают на китайском острове из-за стихии. Аналогичная ситуация была в июне 2025 года.