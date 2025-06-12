Россияне застряли на острове Хайнань из-за сильного тайфуна
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Тайфун бушует на китайском острове Хайнань. Из-за непогоды российские туристы не могут улететь домой, сообщает SHOT.
На острове сильный ветер, местами идут ливни. Местные власти объявили четвертый уровень экстренного реагирования.
Они закрыли пляжи, а также поставили дежурить охрану, чтобы туристы не подходили к воде. В связи с тайфуном аэропорт в Санье закрыли. В нем застряли российские туристы.
Рейсы были перенесены. Россияне сейчас не могут улететь ни в Москву, ни в Красноярск, ни в другие города. Отмечается, что аэропорт могли закрыть на несколько дней.
Ранее стало известно, что десятки россиян лежат под капельницами в Турции из-за аллергии на солнце. Сейчас пик аллергических реакций у россиян наблюдается в Сиде, Кемере и Анталье.