Десятки россиян лежат под капельницами в Турции из-за аллергии на солнце
Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори
Жара в Турции в 35–40 градусов и палящее солнце спровоцировали внезапную аллергию у российских туристов, сообщает SHOT.
Сейчас пик аллергических реакций у россиян наблюдается в Сиде, Кемере и Анталье.
От палящего солнца не спасает и защитный крем. У туристов отмечаются сильный зуд и краснота, пятна по всему телу, мелкие прыщи, также наблюдаются головокружение и общая слабость.
Случай аллергии на солнце не является страховым, поэтому обращаться за помощью к врачам туристам приходится за собственные средства. Они вызывают доктора или едут в больницу, где им диагностируют аллергию на солнце.
В тяжелых случаях заболевания пациентам делают капельницы за 120 долларов.
Сейчас многие отдыхающие в Турции пытаются спастись от палящего солнца, чтобы провести время на курорте без проблем. Туристы не выходят загорать с 12 до 15 часов дня, мажутся кремами и закупаются «умными» купальниками с головными уборами.