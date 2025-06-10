Десятки россиян лежат под капельницами в Турции из-за аллергии на солнце

Жара в Турции в 35–40 градусов и палящее солнце спровоцировали внезапную аллергию у российских туристов, сообщает SHOT .

Сейчас пик аллергических реакций у россиян наблюдается в Сиде, Кемере и Анталье.

От палящего солнца не спасает и защитный крем. У туристов отмечаются сильный зуд и краснота, пятна по всему телу, мелкие прыщи, также наблюдаются головокружение и общая слабость.

Случай аллергии на солнце не является страховым, поэтому обращаться за помощью к врачам туристам приходится за собственные средства. Они вызывают доктора или едут в больницу, где им диагностируют аллергию на солнце.

В тяжелых случаях заболевания пациентам делают капельницы за 120 долларов.

Сейчас многие отдыхающие в Турции пытаются спастись от палящего солнца, чтобы провести время на курорте без проблем. Туристы не выходят загорать с 12 до 15 часов дня, мажутся кремами и закупаются «умными» купальниками с головными уборами.