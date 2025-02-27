Цены на путевки в Турцию взлетят с 1 марта

Россиян предупредили о том, что с 1 марта стоимость туров в Турцию увеличится, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на АТОР.

Российские туроператоры к концу последнего зимнего месяца реализовали почти 20% всех запланированных туров в Турцию на май–сентябрь текущего года. Объемы продаж туристических компаний выросли от 15% до 100%.

В АТОР предупредили, что ситуация со спросом может измениться, более понятно станет в апреле. В ассоциации рассказали, что продажи туров зависят от многих факторов, например, от цен на отели в Турции и курса рубля к евро. В конце февраля продажи туров активизировались благодаря укреплению курса отечественной валюты.

В начале акций раннего бронирования многие турецкие отели делали скидки от 25% до 40% на размещение. Однако по окончании данного этапа размер скидок существенно уменьшится, соответственно с 1 марта туры подорожают.

По данным АТОР, зимой россияне бронируют путешествие в Турцию на май–июнь. При этом июль и август мало востребованы. Также в ассоциации рассказали, что средняя стоимость тура в Турцию с перелетом на чартере в данный момент составляет 100-134 тыс. рублей.

Ранее эксперт назвал самые популярные у россиян направления отдыха. Это Китай, Турция, Таиланд и ОАЭ.