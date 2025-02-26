Китай и Турция: эксперт назвал самые популярные у россиян направления отдыха

Турэксперт Горин: наиболее часто россияне бронируют туры в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что за последний год у РФ значительно восстановилась динамика международных отношений, снова вырос спрос на летние туры за границу, в первую очередь в Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, а также по относительно новому направлению — в Китай, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Старт путешествий начинается с мая. Среди самых популярных направлений летом — это Турция. По нашим прогнозам, в этом году страну может посетить около 7 млн человек, а может, и больше», — сказал эксперт.

В Китае путешественников из России больше всего интересует остров Хайнань. Немалой популярностью пользуется и Вьетнам, сохраняют востребованность Шри-Ланка, Мальдивы, Индонезия и Египет.

Из-за курсов евро и доллара к рублю в конце февраля и начале марта зарубежные поездки могут оказаться дешевле и выгоднее.