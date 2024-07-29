Цена билета в поездах на Черное море превысила 200 тысяч рублей

Стоимость билетов на поездку в люксовых поездах в сторону Черного моря выросла со 145-160 тысяч рублей до 211 тыс. рублей, сообщает «ФедералПресс» .

Такие данные опубликовал один из сервисов бронирования. Отмечается, что отдыхающих не смущают цены, и популярность таких билетов только растет.

Между тем в Турции владельцы отелей и туроператоры бьют тревогу из-за возможного появления конкурента, переманивающего российских туристов. Им может стать Грузия, где недавно построили крупный гостиничный комплекс из 5 отелей на 1055 номеров.

Проект не уступает по уровню Турции и Краснодарскому краю и будет работать по системе «все включено». Владельцы рассчитывают на высокий спрос среди туристов с высоким доходом — тех, кто может позволить себе курорты Турции, Египта и Арабские Эмираты.