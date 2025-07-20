Таможня: при въезде туристов из Польши в Калининградскую область затруднений нет

Затруднений на российской стороне из-за туристического потока при въезде из Польши в Калининградскую область нет, сообщает РИА Новости .

Ранее СМИ писали, что на границе возникли пробки из-за массового наплыва туристов из Германии и Польши. Как отметили местные издания, время ожидания на границе иногда составляет более суток

«Очередей тоже (нет — ред.), мы следим за ситуацией», — подчеркнули в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

14 июля там также отметили, что на таможенный пост МАПП Мамоново-2 отправлены еще три должностных лица, проводится совместный контроль транспорта с местным ФСБ. Автобусы, которые занимаются регулярными пассажирскими перевозками, направляются на осмотр вне очереди.