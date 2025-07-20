Цены ниже, сервис лучше: немцы и поляки едут в Калининград с пробками

Туристы из Германии и Польши едут в Калининград с пробкам

В несколько раз за рубежом вырос спрос на бронирование апартаментов и отелей в Калининграде. Туроператоры заманивают путешественников призывами попробовать русскую еду, икру, а также открыть для себя бывший немецкий город.

Еще специалисты связывают наплыв иностранных туристов в область с тем, что цены в России ниже, а сервис лучше.

Так, обзорная экскурсия по области на шесть дней туристам из ЕС будет стоить 517 евро (около 47 тыс. рублей на человека), летний тур на 10 дней — 695 евро (63 тыс. рублей). Такие цены в разы меньше, чем стоимость путешествия по Европе.

При этом польский МИД рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в РФ. Но поляки отмечают, что им нравится ездить в Калининград.