Стало известно, будут ли работать карты «Мир» в Индонезии

На данный момент воспользоваться картой «Мир» в Индонезии все еще нельзя. Однако власти страны давно прорабатывают такую возможность и уже наметили первые шаги в решении вопроса, сообщает газета « Известия ».

С инициативой интегрировать «Мир», чтобы облегчить российским путешественникам оплату туристического сбора, летом выступил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. Предполагалось, что карты российской платежной системы запустят на популярном острове Бали. Однако пока оплата по ним все еще не введена.

В посольстве РФ в Джакарте рассказали, что когда «Мир» все же начнет действовать, путешественники смогут оплачивать не только туристический сбор, но и свое пребывание в стране в целом.

«Российская сторона ожидает готовности банковских структур Индонезии решить данную проблему, что безусловно приведет к росту турпотока», — отметили в посольстве.

Там добавили, что россиян ждут на Бали. Власти Индонезии заинтересованы в привлечении туристов из РФ, а потому пообещали оказать всю необходимую поддержку, чтобы карты «Мир» заработали.

С 17 сентября возобновились прямые авиарейсы из Москвы на Бали. В сентябре будут осуществляться два рейса в неделю, в октябре — три.