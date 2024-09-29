Стала известна стоимость отдыха на Новый год в популярных российских курортах

Новый год на разных российских курортах можно отметить за 60-400 тыс рублей

На тур в отель с бассейном, СПА, расположенный рядом с канатной дорогой, придется потратить около 400 тыс. рублей. На курорте в Шерегеше можно будет отдохнуть за 210 тыс.

В Кирове новый год можно встретить за 25 тыс. на три дня. В Калининграде за 40-43 тыс. На Байкале — за 140 тыс. В Салехарде на Ямале — 60 тыс.

Ранее члены ассоциации туристических агрегаторов попросили не ограничивать рассрочку для покупателей лимитом в 15 тыс. рублей. Это может привести к падению турпотока в стране.