АТАГ попросила не ограничивать рассрочку из-за риска снижения турпотока в России

Члены Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) попросили не ограничивать рассрочку для покупателей лимитом в 15 тыс. рублей из-за риска снижения турпотока в РФ, сообщает РБК .

Прошение было направлено в комитет Госдумы по финансовому рынку 25 сентября. В нем АТАГ предупредила о том, что многие люди могут лишиться доступного отдыха в России из-за законопроекта, согласно которому будет ограничен лимит бесплатной рассрочки для сервисов BNPL.

Члены ассоциации попросили пересмотреть лимит в 15 тыс. рублей для сервисов, которые помогают путешественникам оплачивать товары и слуги без переплат. Они считают, что подобные ограничения сократят возможность оплаты в путешествиях, где средние чеки намного выше.

Так, например, туристы в среднем тратят на отдых в России около 150 тыс. рублей. Стоимость поездки многие не могут оплатить сразу. Таким образом, из-за лимита существует риск снижения турпотока в РФ.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, аналогичные предложения поступают и от других участников рынка. Он уточнил, что лимит, скорее всего, увеличат до 60 тыс. рублей.